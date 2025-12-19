Österreicher vertrauen wieder in die Wissenschaft

Ein weiteres zentrales Thema der Befragung ist die Freiheit der Wissenschaft. 83 Prozent der Österreicher halten sie für wichtig, und 77 Prozent sprechen sich dafür aus, dass auch zu gesellschaftlich umstrittene Themen wie Migration, die Klimakrise, Gentechnik oder Genderfragen geforscht werden soll. Gleichzeitig zeigt sich eine gewisse Skepsis: Nur 55 Prozent glauben, dass Forschende diese Freiheit in Österreich tatsächlich uneingeschränkt haben. Viele vermuten fehlende finanzielle Mittel oder politischen Druck als Hürden.