Lob von Sozialpartnern für Tiroler Doppelbudget

Für die Arbeitsmarktförderung stehen 10,5 Mio. € pro Jahr zur Verfügung. Die Ausgangslage sei für die Regierung schwierig, „aber jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten, wie es teilweise aus der Oppositionsecke kommt, würde niemanden in Tirol helfen – weder den Beschäftigten noch der Wirtschaft“. Man könne das Glas als halbleer oder halbvoll sehen, je nach – politischer – Einstellung, aber man sollte bei den Fakten bleiben, gibt der AK Tirol-Präsident zu bedenken.