Regierung übt sich in weihnachtlichem Optimismus

Mietpreisbremse bis Handyverbot

Schmidt betonte, man wolle die Lebenssituation der Menschen verbessern. Sie verwies auf die Mietpreisbremse, durch die Mieten in Zukunft nicht mehr inflationstreibend, sondern inflationsdämpfend wirken sollen. Ein Gesetz gegen „Shrinkflation“ soll im Lebensmittelbereich Abhilfe schaffen, zudem gebe es ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Energiebereich. Teil davon ist etwa die kürzlich beschlossene Senkung der Elektrizitätsabgabe, die Stromrechnungen für Haushalte um fünf Prozent mindern soll. Gerade im Energiebereich habe die Regierung allerdings noch einiges vor sich, intensiv wolle sie etwa am Strompreisdeckel arbeiten.