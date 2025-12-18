ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben

„Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich heute vom viel zu frühen Tod von Alexandra Krings erfahren. Im Alter von nur 51 Jahren ist die Snowboard-Pionierin von uns gegangen, die durch ihre fulminanten sportlichen Leistungen und ihre freundliche Art für den Snowboard-Sport begeistert hat. Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden“, drückt Sports-Staatssekretärin Michaela Schmidt den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.