ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben

Große Trauer im österreichischen Wintersport! Die frühere ÖSV-Snowboarderin Alexandra Krings ist im Alter von nur 51 Jahren verstorben.
1995 belegte die Salzburgerin im Snowboard-Riesentorlauf-Weltcup den dritten Gesamtrang. Insgesamt nahm sie an 108 Weltcupbewerben teil und erreichte dabei acht Podestplätze. Ihren letzten Weltcup-Einsatz hatte sie 1999 in Olang. Ein Jahr zuvor, 1996, wurde sie österreichische Vize-Meisterin. Alexandra Krings war mit dem deutschen Biathlon-Olympiasieger Peter Angerer verheiratet.
Schwester-Trio
Auch ihre Schwestern feierten große sportliche Erfolge: Heidi Krings wurde unter anderem Junioren-Weltmeisterin, während Doresia Krings drei Medaillen bei Weltmeisterschaften gewann und 2007 den Gesamtweltcup für sich entschied.
Aufgewachsen sind die drei Schwestern in Obertauern, wo die Familie seit Generationen tief verwurzelt ist. Die Krings stammen aus einer bekannten Hotelier- und Unternehmerfamilie, die das Almgebiet zwischen Grünwaldsee und Seekarhaus maßgeblich miterschlossen hat und bis heute Liftanlagen, Gastronomie und Hotels betreibt.
„Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich heute vom viel zu frühen Tod von Alexandra Krings erfahren. Im Alter von nur 51 Jahren ist die Snowboard-Pionierin von uns gegangen, die durch ihre fulminanten sportlichen Leistungen und ihre freundliche Art für den Snowboard-Sport begeistert hat. Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden“, drückt Sports-Staatssekretärin Michaela Schmidt den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.
Alexandra Krings hinterlässt einen Sohn. Mit ihrem frühen Tod verliert Salzburg nicht nur eine ehemalige Spitzensportlerin, sondern auch eine Persönlichkeit, die den österreichischen Snowboardsport nachhaltig mitgeprägt hat.
