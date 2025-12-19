Emotionales 1. Podium: „Er wäre stolz auf mich“

„Ich weiß, er wäre stolz auf mich“

Drei Monate später wurde der Schmerz noch einmal sichtbar. Nach seinem ersten Stockerlplatz zeigte sich Franzoni im ORF-Interview sichtlich gerührt. „Wir sind als Team durch harte Zeiten gegangen. Ich weiß, er wäre stolz auf mich“, sagte der Italiener mit belegter Stimme. Ein Podestplatz, der weit über sportlichen Erfolg hinausging ...