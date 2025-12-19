Vorteilswelt
Gedanken an Todesfall

Emotionales 1. Podium: „Er wäre stolz auf mich“

Ski Alpin
19.12.2025 14:05
Der italienische Podest-Debütant Giovanni Franzoni (re.) dachte im Moment des Jubels an seinen ...
Ein emotionaler Moment für Giovanni Franzoni! Der Italiener fuhr im Super-G von Gröden seinen ersten Podestplatz ein und widmete diesen seinem verstorbenen Teamkollegen Matteo Franzoso.

0 Kommentare

Der 24-jährige Italiener dachte im Moment des Jubels an seinen verstorbenen Teamkollegen Matteo Franzoso, der im September bei einem Trainingssturz in Chile seinen schweren Verletzungen erlegen war. Damals hatte Franzoni mit bewegenden Worten Abschied genommen: „Ich vermisse dich schon jetzt, Bruder“, schrieb er auf Instagram.

„Ich weiß, er wäre stolz auf mich“
Drei Monate später wurde der Schmerz noch einmal sichtbar. Nach seinem ersten Stockerlplatz zeigte sich Franzoni im ORF-Interview sichtlich gerührt. „Wir sind als Team durch harte Zeiten gegangen. Ich weiß, er wäre stolz auf mich“, sagte der Italiener mit belegter Stimme. Ein Podestplatz, der weit über sportlichen Erfolg hinausging ...

