Kern nimmt Stellung zu Gerüchten um Polit-Rückkehr

Schließt Comeback definitiv aus

Ein Comeback, auch wenn ihn Landesorganisationen als Kandidat für den SPÖ-Chefposten nominieren sollten, schloss Kern jedenfalls aus. Und meinte: „Egal, was ich sage, es ist eh sinnlos. Wenn ich sage: ‘Nein, unter keinen Umständen‘, so wie ich es jetzt getan habe, so würden sich alle denken: ‘Das ist der Beweis dafür, dass er doch will, weil er würd's wahrscheinlich nicht zugeben.‘ Also so what?“ Dabei ließ es Moderator Fleischhacker bewenden und wandte sich wieder dem Thema der Sendung zu: der großen politischen Krise in Europa.