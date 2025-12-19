Vorteilswelt
„Es ist eh sinnlos“

Kern nimmt Stellung zu Gerüchten um Polit-Rückkehr

Innenpolitik
19.12.2025 13:02
Schatten der Vergangenheit: Ex-Kanzler Kern im „Talk im Hangar-7“ vor einem Bild seiner ...
Schatten der Vergangenheit: Ex-Kanzler Kern im „Talk im Hangar-7“ vor einem Bild seiner Angelobung 2016(Bild: Screenshot/servus.tv)

Die SPÖ dümpelt in Umfragen auf einem Tiefstand vor sich hin. Kein Wunder, dass da manche über eine Ablöse von Parteichef Andreas Babler nachdenken und eine Rückkehr von Christian Kern herbeisehnen. Jetzt hat der Ex-Kanzler zu den Comeback-Gerüchten Stellung genommen.

„Hilft nur mehr ein Wunder?“, fragte Servus TV im Titel der Sendung „Talk im Hangar-7“ am Donnerstagabend. Dabei ging es aber nicht um den Zustand der SPÖ, sondern um „Europa am Abgrund“. Zu Gast war neben dem deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn auch Christian Kern, ehemaliger Bundeskanzler und jetzt wieder Bahn-Manager

„Wie der Murmeltier-Tag“
Den seltenen TV-Auftritt Kerns nutzte Moderator Michael Fleischhacker, um ihn zu den hartnäckigen Gerüchten über ein Comeback in die Politik zu befragen, die seit Jahren immer wieder hochkochen. Zuletzt hieß es, er soll angeblich beim nächsten SPÖ-Parteitag als Gegenkandidat zu Babler aufgestellt werden. „Das ist wie der Murmeltier-Tag“, kommentierte der Ex-Kanzler das Raunen. Anders als der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ finde er die Gerüchte aber „mittlerweile gar nicht mehr lustig“.

Die Krise, durch die SPÖ und auch ÖVP aktuell gingen, zeige sich nicht nur in den Umfragen, sondern auch „an den Lösungskapazitäten, die es gibt oder nicht gibt, je nach Geschmack, wie man das einschätzen mag“, ließ Kern in seiner Antwort leise Kritik an der aktuellen Regierung anklingen. Eine solche Situation „führt am Ende immer zu Spekulationen“, hielt er fest.

Schließt Comeback definitiv aus
Ein Comeback, auch wenn ihn Landesorganisationen als Kandidat für den SPÖ-Chefposten nominieren sollten, schloss Kern jedenfalls aus. Und meinte: „Egal, was ich sage, es ist eh sinnlos. Wenn ich sage: ‘Nein, unter keinen Umständen‘, so wie ich es jetzt getan habe, so würden sich alle denken: ‘Das ist der Beweis dafür, dass er doch will, weil er würd's wahrscheinlich nicht zugeben.‘ Also so what?“ Dabei ließ es Moderator Fleischhacker bewenden und wandte sich wieder dem Thema der Sendung zu: der großen politischen Krise in Europa.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
