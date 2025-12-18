Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte sich zuvor gegen einen raschen Abschluss des Handelsabkommens der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund gestellt und damit die Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung zunichtegemacht. „Die italienische Regierung hat immer klargemacht, dass das Abkommen für alle Sektoren vorteilhaft sein muss und dass es daher notwendig ist, insbesondere die Anliegen unserer Landwirte zu berücksichtigen“, sagte Meloni vor dem Parlament in Rom. Es wäre „verfrüht“, das Abkommen zu unterzeichnen, bevor ein mit der EU-Kommission zu vereinbarendes Maßnahmenpaket zum Schutz der Landwirte endgültig feststehe. Zudem benötige das Abkommen angemessene Garantien der Gegenseitigkeit für den Agrarsektor.