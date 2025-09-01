Stocker: „Pensionen unter Inflation abschließen“

Nur zwei Prozent mehr für Pensionisten?

Hart die Ansage an die Pensionisten, klassische Kernwähler der ÖVP: „Die Pensionen sollen unter 2,7 Prozent steigen“, so Stocker. Wenn es nach ihm ginge, gar nur um die zwei Prozent. „Aber das muss man verhandeln.“ Das Ziel sei, den Wohlstand langfristig zu sichern und das auch in und über die Krisen hinaus. „Alte Formeln gelten da nicht mehr“, richtet der ÖVP-Chef schon vor den Verhandlungen aus.