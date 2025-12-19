Seniorin (77) attackiert und beraubt: Mann gefasst

Nach dem brutalen Überfall auf eine Pensionistin (77) in ihrer Wohnung in Wien-Penzing im vergangenen Juli hat die Polizei nun einen Verdächtigen in Haft. Der Mann soll das Opfer bis zur Wohnung verfolgt, die Frau dort niedergeschlagen und ihr die Halskette geraubt haben. Sie wurde schwer verletzt.
Ein Mitarbeiter der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Kopernikusgasse erkannte den mutmaßlichen Halskettenräuber nach einer Gesichtsfelderkennung durch das Landeskriminalamt Wien eindeutig wieder. Der Fahnder hatte gegen den 40-jährigen bulgarischen Staatsbürger bereits wegen eines Halskettendiebstahls ermittelt.
Frau niedergeschlagen
Der Mann ist verdächtig, die 77-jährige Pensionistin am Nachmittag des 21. Juli zu ihrer Wohnung verfolgt, sie dort niedergeschlagen und ihr die Halskette entrissen zu haben. Die Frau wurde dabei verletzt.
Per europäischem Haftbefehl
Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann im August in seine bulgarische Heimat gereist war. Mitte November wurde er dort mit einem europäischen Haftbefehl festgenommen und in weiterer Folge an Österreich ausgeliefert. Er sitzt in Wien in U-Haft und verweigert laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger die Aussage.
