ÖFB-Frauen starten WM-Quali in der Südstadt

74-jähriger Koubek soll Tschechien zur WM führen
Neuer Teamchef
Das ÖFB-Frauen-Nationalteam kehrt für den Auftakt der WM-Qualifikation an eine altbekannte Spielstätte zurück.
Kapitänin Sarah Puntigam und Co. bestreiten das Heimspiel am 3. März 2026 gegen Norwegen in der Südstadt. Im Stadion der Admira absolvierten die ÖFB-Frauen zwischen 2017 und 2022 insgesamt neun Partien.
„Die Arena in der Südstadt ist ein traditionsreiches Stadion. Es wäre toll, die lautstarke Unterstützung von den Rängen zu spüren“, sagte Teamchef Alexander Schriebl.
