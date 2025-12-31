Silvesternacht verspricht klare Sicht und Schnee!

Mit Sonnenschein ins neue Jahr

Das neue Jahr startet dann fast überall mit Sonnenschein, nur im Norden und Osten zeigen sich erst noch ein paar Wolken. In diesen Regionen meldet sich auch der Wind wieder zurück. Je nach Wind erreichen die Temperaturen minus 13 bis plus 1 Grad, maximal werden tagsüber minus 2 bis plus 5 Grad erreicht.