Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traumhafte Bedingungen

Silvesternacht verspricht klare Sicht und Schnee!

Wetter
31.12.2025 12:40
Traumhafte Bedingungen für den Jahreswechsel: klare Sicht und stellenweise Schneefall.
Traumhafte Bedingungen für den Jahreswechsel: klare Sicht und stellenweise Schneefall.(Bild: stock.adobe.com)

Silvester startet mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel, doch im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Am Nachmittag fallen in mindestens vier Bundesländern erste Schneeflocken, begleitet von eisigem Wind, bevor der Himmel für das Einläuten des neuen Jahres aufklart. Deshalb heißt es: dick einpacken und warm anziehen!

0 Kommentare

Winterlich und frostig kalt zeigt sich das Wetter zum Jahresende. Wer sich zur Silvesternacht draußen aufhält, sollte sich warm einpacken, denn der eisige Wind von Norden und Nordosten zeigt sich von seiner ungemütlichen Seite. Die Nacht zum neuen Jahr verspricht von Vorarlberg bis Wien überwiegend klare Sicht, Wolken und Nebel sind hingegen nur vereinzelt sichtbar. 

Schneefall in mehreren Bundesländern
Schon am Dienstag fegte vom Außerfern bis ins Salzkammergut starker Schneefall über die Regionen. Die Unwetterzentrale kündigt auch für den letzten Tag des Jahres winterliche Verhältnisse im nördlichen und östlichen Berg- und Hügelland an. 

Auch in anderen Teilen Österreichs sorgt der Schnee für winterliche Stimmung in der Neujahrsnacht, besonders in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. In Salzburg ist ebenfalls zeitweise Schneefall zu erwarten. Die Temperaturen liegen größtenteils um den Gefrierpunkt und schwanken tagsüber zwischen minus sieben und höchstens einem Grad.

Österreich
Symbol wolkig
-1° / 2°
23 km/h
05:08 h
50 %
Symbol bedeckt
-2° / -0°
24 km/h
01:17 h
50 %
Symbol wolkig
-0° / 4°
18 km/h
03:39 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 5°
23 km/h
04:10 h
50 %
Symbol heiter
1° / 3°
22 km/h
07:13 h
50 %
Symbol wolkenlos
-2° / 1°
16 km/h
07:44 h
45 %
Symbol wolkenlos
-6° / 1°
8 km/h
07:56 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -1°
16 km/h
02:20 h
45 %
Symbol wolkenlos
-4° / 1°
12 km/h
08:08 h
40 %
Symbol bedeckt
-5° / 1°
11 km/h
00:09 h
50 %
Wien
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
13 km/h
02:57 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / -2°
26 km/h
00:13 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
24 km/h
03:45 h
45 %
Symbol leichter Schneefall
-1° / 2°
27 km/h
02:37 h
60 %
Symbol wolkig
-1° / 1°
28 km/h
05:01 h
50 %
Symbol heiter
-5° / -0°
27 km/h
05:55 h
45 %
Symbol wolkenlos
-9° / -1°
10 km/h
08:13 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -1°
17 km/h
01:39 h
45 %
Symbol heiter
-7° / -1°
12 km/h
07:48 h
45 %
Symbol Schneefall
-6° / 1°
14 km/h
00:03 h
85 %
St. Pölten
Symbol wolkig
1° / 3°
20 km/h
04:45 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
20 km/h
01:34 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 4°
9 km/h
03:41 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 6°
9 km/h
02:12 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 3°
15 km/h
05:16 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 3°
13 km/h
07:51 h
45 %
Symbol wolkenlos
-8° / 2°
7 km/h
08:14 h
30 %
Symbol wolkig
-7° / -1°
17 km/h
05:01 h
45 %
Symbol heiter
-5° / 1°
9 km/h
08:06 h
45 %
Symbol Schneefall
-8° / 0°
6 km/h
00:28 h
60 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-3° / 2°
13 km/h
01:29 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -2°
15 km/h
01:32 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
9 km/h
03:03 h
45 %
Symbol Schneefall
-3° / 1°
16 km/h
01:21 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
15 km/h
02:41 h
65 %
Symbol wolkig
-6° / -1°
11 km/h
03:37 h
45 %
Symbol heiter
-7° / -2°
3 km/h
06:49 h
20 %
Symbol bedeckt
-7° / -2°
9 km/h
00:34 h
35 %
Symbol heiter
-7° / -1°
6 km/h
07:59 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-5° / 1°
6 km/h
00:04 h
90 %
Linz
Symbol stark bewölkt
-5° / 0°
7 km/h
01:25 h
50 %
Symbol heiter
-6° / 1°
7 km/h
06:40 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
3 km/h
03:47 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
3 km/h
03:38 h
50 %
Symbol heiter
-2° / 4°
5 km/h
06:55 h
55 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
4 km/h
06:40 h
50 %
Symbol heiter
-11° / -1°
3 km/h
07:13 h
35 %
Symbol wolkig
-7° / -0°
4 km/h
05:46 h
50 %
Symbol heiter
-10° / -0°
3 km/h
07:57 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -1°
4 km/h
02:26 h
50 %
Graz
Symbol stark bewölkt
-3° / 1°
3 km/h
03:53 h
45 %
Symbol wolkig
-5° / -2°
5 km/h
05:36 h
45 %
Symbol wolkig
-7° / 1°
6 km/h
04:13 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 2°
5 km/h
02:20 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 1°
4 km/h
06:13 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / -0°
4 km/h
06:35 h
50 %
Symbol heiter
-9° / -5°
4 km/h
06:32 h
30 %
Symbol wolkig
-9° / -4°
4 km/h
06:22 h
50 %
Symbol wolkig
-11° / -6°
5 km/h
06:06 h
45 %
Symbol wolkig
-11° / -3°
4 km/h
04:41 h
50 %
Klagenfurt
Symbol Schneefall
-3° / 0°
14 km/h
00:00 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -2°
12 km/h
03:31 h
50 %
Symbol heiter
-6° / 3°
10 km/h
05:48 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
17 km/h
00:11 h
55 %
Symbol wolkig
-2° / 0°
10 km/h
06:12 h
60 %
Symbol heiter
-10° / -2°
8 km/h
05:29 h
45 %
Symbol heiter
-12° / -5°
6 km/h
07:31 h
15 %
Symbol bedeckt
-8° / -3°
7 km/h
00:18 h
35 %
Symbol heiter
-13° / -2°
10 km/h
07:20 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-6° / 2°
9 km/h
00:05 h
> 95 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-6° / -1°
7 km/h
01:20 h
45 %
Symbol heiter
-6° / -1°
6 km/h
06:54 h
45 %
Symbol heiter
-10° / 3°
7 km/h
06:40 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-7° / 3°
11 km/h
01:49 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 0°
10 km/h
06:28 h
65 %
Symbol heiter
-12° / -3°
4 km/h
06:31 h
30 %
Symbol heiter
-14° / -4°
3 km/h
07:43 h
10 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -4°
5 km/h
03:01 h
35 %
Symbol heiter
-15° / -2°
11 km/h
06:23 h
50 %
Symbol Schneefall
-6° / 2°
8 km/h
00:01 h
> 95 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
-4° / -2°
4 km/h
00:00 h
35 %
Symbol wolkenlos
-7° / -2°
5 km/h
07:59 h
40 %
Symbol heiter
-5° / 2°
10 km/h
06:30 h
35 %
Symbol Schneefall
-3° / 0°
15 km/h
00:05 h
70 %
Symbol heiter
-3° / -2°
11 km/h
06:27 h
65 %
Symbol wolkenlos
-8° / -4°
13 km/h
07:56 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-11° / -5°
6 km/h
02:45 h
20 %
Symbol wolkig
-10° / -5°
10 km/h
05:27 h
25 %
Symbol wolkig
-10° / -3°
9 km/h
03:49 h
55 %
Symbol starker Schneefall
-4° / 1°
15 km/h
00:02 h
> 95 %
Bregenz
Wetterdaten:

Entlang der Donau und im Osten kommen tagsüber bis zum Abend kräftige Windböen hinzu, erst über zum großen Countdown flacht dieser dann etwas ab. Die Nacht bleibt klar, perfekte Bedingungen also, um das Feuerwerk zum Jahreswechsel ungestört zu beobachten.

Lesen Sie auch:
Je nach Supermarktkette variieren die Öffnungszeiten am letzten Tag des Jahres. 
Kürzere Öffnungszeiten
Sekt vergessen? Hier können Sie noch einkaufen
31.12.2025
Krone Plus Logo
Hohe Strafen drohen
Silvester-Böllerei: Ein Knall mit bösen Folgen
31.12.2025
Auf Durchsagen hören
Silvesterpfad-Ansturm: So kommen Sie in die City!
31.12.2025

Mit Sonnenschein ins neue Jahr
Das neue Jahr startet dann fast überall mit Sonnenschein, nur im Norden und Osten zeigen sich erst noch ein paar Wolken. In diesen Regionen meldet sich auch der Wind wieder zurück. Je nach Wind erreichen die Temperaturen minus 13 bis plus 1 Grad, maximal werden tagsüber minus 2 bis plus 5 Grad erreicht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
325.677 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
126.244 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
104.422 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Wetter
Warm anziehen!
Jahreswechsel: Das Wetter in der Silvesternacht
Rekord in Klagenfurt
21 Tage sind genug: Nebel löst sich endlich auf
Sogar Tunnel gesperrt
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
Eisiger Jahreswechsel
So frostig wird es zu Silvester in Österreich
Wetterrückblick 2025
Über dem Durchschnitt: Kärnten erlebte Hitzejahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf