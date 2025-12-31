Silvesternacht verspricht klare Sicht und Schnee!

Silvester startet mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel, doch im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Am Nachmittag fallen in mindestens vier Bundesländern erste Schneeflocken, begleitet von eisigem Wind, bevor der Himmel für das Einläuten des neuen Jahres aufklart. Deshalb heißt es: dick einpacken und warm anziehen!
Winterlich und frostig kalt zeigt sich das Wetter zum Jahresende. Wer sich zur Silvesternacht draußen aufhält, sollte sich warm einpacken, denn der eisige Wind von Norden und Nordosten zeigt sich von seiner ungemütlichen Seite. Die Nacht zum neuen Jahr verspricht von Vorarlberg bis Wien überwiegend klare Sicht, Wolken und Nebel sind hingegen nur vereinzelt sichtbar.
Schneefall in mehreren Bundesländern
Schon am Dienstag fegte vom Außerfern bis ins Salzkammergut starker Schneefall über die Regionen. Die Unwetterzentrale kündigt auch für den letzten Tag des Jahres winterliche Verhältnisse im nördlichen und östlichen Berg- und Hügelland an.
Auch in anderen Teilen Österreichs sorgt der Schnee für winterliche Stimmung in der Neujahrsnacht, besonders in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. In Salzburg ist ebenfalls zeitweise Schneefall zu erwarten. Die Temperaturen liegen größtenteils um den Gefrierpunkt und schwanken tagsüber zwischen minus sieben und höchstens einem Grad.
Entlang der Donau und im Osten kommen tagsüber bis zum Abend kräftige Windböen hinzu, erst über zum großen Countdown flacht dieser dann etwas ab. Die Nacht bleibt klar, perfekte Bedingungen also, um das Feuerwerk zum Jahreswechsel ungestört zu beobachten.
Mit Sonnenschein ins neue Jahr
Das neue Jahr startet dann fast überall mit Sonnenschein, nur im Norden und Osten zeigen sich erst noch ein paar Wolken. In diesen Regionen meldet sich auch der Wind wieder zurück. Je nach Wind erreichen die Temperaturen minus 13 bis plus 1 Grad, maximal werden tagsüber minus 2 bis plus 5 Grad erreicht.
