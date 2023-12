So halten Sie wirklich bis Mitternacht durch

Während das Zuwarten zum Tageswechsel des Jahres für die „Nachteulen“ weniger problematisch ist, kann es für die „Lerchen“ zur regelrechten Mammutaufgabe werden. Immerhin gilt letzterer Typ als Frühaufsteher, der bereits in den Morgenstunden sehr produktiv wird. Spätestens am Abend gehen die Energiereserven jedoch zur Neige, was sich in der Regel in verfrühter Müdigkeit und eiligerem zu Bett gehen äußert.