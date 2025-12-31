Hochschwangere (42) bei Unfall schwer verletzt

Während der Lkw-Fahrer (40) mit leichten Verletzungen davonkam, wurden die drei Insassen der Autos schwer verletzt, zwei waren sogar eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Eine 42-jährige, hochschwangere Frau kam in den Schockraum des LKH Deutschlandsberg, ihr Beifahrer, ein 40-jähriger Mann, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde ins Deutschlandsberger Spital eingeliefert.