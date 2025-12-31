Vorteilswelt
Crash mit Tanklaster

Hochschwangere (42) bei Unfall schwer verletzt

Steiermark
31.12.2025 12:52
Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße in St. Martin im Sulmtal.
Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße in St. Martin im Sulmtal.(Bild: Rotes Kreuz Deutschlandsberg)

Schrecklicher Unfall am letzten Tag des Jahres: Im weststeirischen St. Martin im Sulmtal kollidierte am Vormittag ein Tanklaster mit zwei Autos. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt, darunter eine hochschwangere 42-Jährige!

Der Unfall ereignete sich laut dem regionalen Roten Kreuz gegen 10.20 Uhr auf der B74 in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal. Ein Tanklaster stieß mit zwei Autos zusammen – mit verheerenden Folgen!

Während der Lkw-Fahrer (40) mit leichten Verletzungen davonkam, wurden die drei Insassen der Autos schwer verletzt, zwei waren sogar eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Eine 42-jährige, hochschwangere Frau kam in den Schockraum des LKH Deutschlandsberg, ihr Beifahrer, ein 40-jähriger Mann, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde ins Deutschlandsberger Spital eingeliefert.

Der Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten nach Graz.
Der Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten nach Graz.(Bild: Rotes Kreuz Deutschlandsberg)

Mit dem Hubschrauber nach Graz geflogen
Der 60-jährige Lenker des zweiten Autos wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen. Im Einsatz war das Rote Kreuz (mit zwei Rettungswagen, dem Notarztfahrzeug und dem Kommandofahrzeug), das Grüne Kreuz, die Feuerwehren St. Martin im Sulmtal und Dietmannsdorf sowie die Polizei. 

