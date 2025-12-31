Explosion: Böller zerfetzt Schneeräumfahrzeug

Ein gewaltiger Knall erschütterte die Kolbegasse in Wien-Liesing: In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Böller in einem Schneeräumfahrzeug gezündet. Traktorteile flogen über die Straße, Anrainer sprechen von einer Explosion wie bei einem Anschlag.
Kurz nach drei Uhr früh wurde die Kolbegasse im 23. Bezirk jäh aus der Nachtruhe gerissen. „Es hat einen derartigen Knall gegeben, dass man sofort wach war“, schildern Anrainer gegenüber der „Krone“. In einem abgestellten Schneeräumfahrzeug war offenbar ein Böller deponiert worden.
Explosion um 3 Uhr früh
Die Explosion hatte massive Folgen. Ein schwerer Traktorreifen samt Felge und Achse wurde mit voller Wucht über die Kolbegasse geschleudert und landete auf dem Parkplatz vis-à-vis. „Dort fährt normalerweise der Autobus“, sagen Anrainer. Auch ein Gartenzaun wurde beschädigt, ebenso ein Kabelkasten, dessen Deckel durch die Druckwelle weggerissen wurde.
„Haus hat gebebt“
„Das ganze Haus hat gebebt, das war eine gewaltige Explosion“, berichten Bewohner eines angrenzenden Gebäudes. Das betroffene Fahrzeug dürfte Totalschaden sein. Nach Angaben aus der Nachbarschaft handelt es sich nicht um ein Fahrzeug der Stadt Wien, sondern um jenes einer privaten Schneeräumfirma, das dort abgestellt war.
„Wie bei einem Terroranschlag“
Am Vormittag rückten Polizei und ein Brandschutzsachverständiger an. Der Bereich wurde gesichert, zahlreiche Anrainer verfolgten die Arbeiten. „So etwas erlebt man nicht alle Tage“, heißt es. Der Knall sei „wie bei einem Terroranschlag“ gewesen. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.