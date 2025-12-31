Vorteilswelt
„Haus hat gebebt“

Explosion: Böller zerfetzt Schneeräumfahrzeug

Wien
31.12.2025 12:49

Ein gewaltiger Knall erschütterte die Kolbegasse in Wien-Liesing: In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Böller in einem Schneeräumfahrzeug gezündet. Traktorteile flogen über die Straße, Anrainer sprechen von einer Explosion wie bei einem Anschlag.

0 Kommentare

Kurz nach drei Uhr früh wurde die Kolbegasse im 23. Bezirk jäh aus der Nachtruhe gerissen. „Es hat einen derartigen Knall gegeben, dass man sofort wach war“, schildern Anrainer gegenüber der „Krone“. In einem abgestellten Schneeräumfahrzeug war offenbar ein Böller deponiert worden.

Explosion um 3 Uhr früh
Die Explosion hatte massive Folgen. Ein schwerer Traktorreifen samt Felge und Achse wurde mit voller Wucht über die Kolbegasse geschleudert und landete auf dem Parkplatz vis-à-vis. „Dort fährt normalerweise der Autobus“, sagen Anrainer. Auch ein Gartenzaun wurde beschädigt, ebenso ein Kabelkasten, dessen Deckel durch die Druckwelle weggerissen wurde.

Anrainer berichteten in der Nacht auf Dienstag von einer „gewaltigen Explosion“.
Anrainer berichteten in der Nacht auf Dienstag von einer „gewaltigen Explosion“.(Bild: Leserreporter)
Bei dem zerstörten Fahrzeug dürfte es sich um einen privaten Eigentümer handeln.
Bei dem zerstörten Fahrzeug dürfte es sich um einen privaten Eigentümer handeln.(Bild: Leserreporter)
Der Bereich wurde anschließend von der Polizei gesichert.
Der Bereich wurde anschließend von der Polizei gesichert.(Bild: Leserreporter)

„Haus hat gebebt“
„Das ganze Haus hat gebebt, das war eine gewaltige Explosion“, berichten Bewohner eines angrenzenden Gebäudes. Das betroffene Fahrzeug dürfte Totalschaden sein. Nach Angaben aus der Nachbarschaft handelt es sich nicht um ein Fahrzeug der Stadt Wien, sondern um jenes einer privaten Schneeräumfirma, das dort abgestellt war.

„Wie bei einem Terroranschlag“
Am Vormittag rückten Polizei und ein Brandschutzsachverständiger an. Der Bereich wurde gesichert, zahlreiche Anrainer verfolgten die Arbeiten. „So etwas erlebt man nicht alle Tage“, heißt es. Der Knall sei „wie bei einem Terroranschlag“ gewesen. Die Ermittlungen laufen.

