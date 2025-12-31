Rennfahrer-Star verliert Vater bei Flammeninferno!

Vor diesem Hintergrund erscheint es rückblickend beinahe belanglos, dass Denny Hamlin erst vor wenigen Wochen eine große sportliche Enttäuschung erlebt hatte. Mit der Chance auf den erstmaligen Gewinn des NASCAR-Cups war er in das finale Rennen auf dem Phoenix Raceway in Avondale gegangen – und hatte den Titel, den er auch für seinen ihn in den vergangenen Jahrzehnten stets unterstützenden Vater gewinnen hatte wollen, letztlich knapp verpasst …