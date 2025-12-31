Rennfahrer-Star verliert Vater bei Flammeninferno!

Was für eine herzzerreißende Tragödie: Ausgerechnet kurz nach Weihnachten hat NASCAR-Star Denny Hamlin den dramatischen Tod seines Vater hinnehmen müssen!
Hamlin senior und seine Ehefrau Mary Lou konnten sich zwar zunächst aus ihrem brennenden Haus in Stanley im US-Bundesstaat North Carolina retten, die dabei erlittenen schweren Verletzungen erwiesen sich im Falle des 75-jährigen Vaters des dreifachen Daytona-500-Siegers allerdings als zu schwerwiegend – er verstarb im Spital …
Damit nicht genug droht Denny Hamlin aber auch noch seine Mutter zu verlieren, denn laut Medienberichten befindet sich auch die 69-Jährige in kritischem Zustand. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verbrennungen in das Burn-Center im rund 140 Kilometer entfernten Winston-Salem gebracht, wo sie intensivmedizinisch betreut wird.
Brandursache völlig unklar
Was den katastrophalen Brand im Haus der Hamlins ausgelöst hat, ist zur Stunde noch unklar – Tatsache ist allerdings, dass davon nichts mehr zu retten ist. Noch während der Löscharbeiten brach das einer Immobilienfirma von Sohn Denny gehörende Gebäude teilweise zusammen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es rückblickend beinahe belanglos, dass Denny Hamlin erst vor wenigen Wochen eine große sportliche Enttäuschung erlebt hatte. Mit der Chance auf den erstmaligen Gewinn des NASCAR-Cups war er in das finale Rennen auf dem Phoenix Raceway in Avondale gegangen – und hatte den Titel, den er auch für seinen ihn in den vergangenen Jahrzehnten stets unterstützenden Vater gewinnen hatte wollen, letztlich knapp verpasst …
