Eisige Kälte und Wind verhindern Rekord für Mayer

Eisige Temperaturen und heftiger Gegenwind haben den erhofften neuen ÖLV-Rekord im 5-Kilometer-Straßenlauf von Julia Mayer im Rahmen des 49. LCC-Silvesterlaufs vollkommen unmöglich gemacht!
Österreichs Marathon-Rekordlerin wurde bei der offiziellen 5- Kilometer-Zwischenzeit in 16:45 gestoppt, damit lag sie, was kein Wunder war, 1:05 Minuten über der Bestmarke von Carina Reicht. Natürlich lief Julia das über 5,35 Kilometer führende Rennen noch zu Ende und siegte überlegen in 17:48 Minuten. Bei den Männern lief Mario Bauernfeind als Sieger in 15:31 eine ausgezeichnete Zeit.
„Für eine ganz schnelle Zeit war es heute einfach viel, viel zu kalt. Und auf der ganzen Strecke herrschte Gegenwind, wie das möglich war, weiß ich selbst nicht“, meinte die 32-Jährige, die sich eigentlich den heuer an Reicht verlorenen Rekord hatte zurückholen wollen, aber dieses Unternehmen war bei den deutlichen Minusgraden aussichtslos …
„Hat aber Spaß gemacht …“
„Aber ich habe dennoch Spaß gehabt. Die Stimmung war ganz ausgezeichnet. Vor allem war es schon eine gute Motivation für das kommende Jahr und ein guter Start für den nächsten Trainingsblock“, sagte Mayer, die ab 4. Jänner einen Monat lang (erstmals) auf Zypern trainiert.
Noch hat sie keine konkreten Pläne, wo sie dann einen Halbmarathon und einen Marathon im Frühjahr bestreitet. „Mein großes Ziel im Sommer sind die Europameisterschaften im August in Birmingham. Das EM-Ticket im Marathonlauf hatte sie bei ihrem Super-Rekord in Valencia am 7. Dezember in 2:26:08 ganz souverän erzielt.
Übrigens gewann Mayer, woran sich kaum jemand erinnerte, zum zweiten Mal den LCC-Silvesterlauf. „Als reine Hobbyläuferin“ hatte sie sich vor acht Jahren in 19:14 auf der Runde um den Ring durchgesetzt.
Dicht am Streckenrekord
Bei den Männern gewann Bauernfeind die 49. Auflage in 15:31 – bei diesen Bedingungen eine ganz hervorragende Leistung! Er kam damit bei seinem Solo-Rennen sogar nahe an den Streckenrekord heran, den Michael Buchleitner (2000) und Aaron Gruen (2024) gemeinsam mit 15:22 halten.
Die Top-3 bei den Männern:
1. Bauernfeind (AUT)15:31, 2. Scheucher (AUT) 16:13, 3. Koblizek (CZE) 16:13
Die Top-3 bei den Frauen:
1. Mayer (AUT)17:48, 2. Servary (CZE) 19:22, 3. Kastner (AUT) 19:22
Olaf Brockmann
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.