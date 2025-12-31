Alko-Lenker hatte bei Unfall Kind (11) an Bord

Verletzt wurden aber nicht die Lenker, sondern nur das Kind. Während sich die Sanitäter um das verletzte Kind kümmerten, führten Polizisten einen Alko-Test beim 63-Jährigen durch. Ergebnis: 1,4 Promille im Blut! Noch dazu trug der Pongauer verletzungsbedingt eine Schiene an seinem Bein.