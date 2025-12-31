Alko-Lenker hatte bei Unfall Kind (11) an Bord

Völlig rücksichtslos agierte ein Pongauer (63) am Dienstagabend: Mit 1,4 Promille Alkoholgehalt setzte sich der Einheimische hinter das Steuer seines Wagens. Mit im Auto: sein elf Jahre altes Kind. Auf der B163 prallte der Alko-Lenker frontal mit dem Pkw eines Rumänen zusammen.
Der schwere Verkehrsunfall hatte sich laut Polizei gegen 20 Uhr auf der B163 zwischen Flachau und Altenmarkt ereignet: Dabei geriet der 63-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw eines Rumänen (42).
Verletzt wurden aber nicht die Lenker, sondern nur das Kind. Während sich die Sanitäter um das verletzte Kind kümmerten, führten Polizisten einen Alko-Test beim 63-Jährigen durch. Ergebnis: 1,4 Promille im Blut! Noch dazu trug der Pongauer verletzungsbedingt eine Schiene an seinem Bein.
Die Beamten nahmen dem betrunkenen Autofahrer an Ort und Stelle den Führerschein ab, untersagten ihm ausdrücklich die Weiterfahrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
