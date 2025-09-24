Vorteilswelt
Färbt Täter blau

Hype um „Schlumpf-Spray“ zur Selbstverteidigung

Leben
24.09.2025 14:24
Ein „Schlumpf-Spray“ für den Notfall, der den Angreifer blau einfärbt.
Ein „Schlumpf-Spray“ für den Notfall, der den Angreifer blau einfärbt.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, gearpoint.nl)

Riesiger Hype um den „Schlumpf-Spray“ aus den Niederlanden! Als Alternative zu Pfefferspray soll es einem Angreifer die Sicht vernebeln, ihn aber vor allem „markieren“ – denn die blaue Farbe haftet tagelang. Krone+ sprach mit Waffen- und Selbstverteidigungsexperten über Sinn und Unsinn des Sprays.

Anders als in Österreich sind Pfeffersprays zur Selbstverteidigung in den Niederlanden illegal. Der Tod einer 17 Jahre alten Schülerin vor zwei Wochen, die von einem Sexualstraftäter auf dem nächtlichen Heimweg verfolgt und erstochen worden war, sorgte für viel Verunsicherung und eine enorme Nachfrage nach dem sogenannten „Smurfenspray“ – einer ganz besonderen Art der Selbstverteidigung.

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
