Hype um „Schlumpf-Spray“ zur Selbstverteidigung

Anders als in Österreich sind Pfeffersprays zur Selbstverteidigung in den Niederlanden illegal. Der Tod einer 17 Jahre alten Schülerin vor zwei Wochen, die von einem Sexualstraftäter auf dem nächtlichen Heimweg verfolgt und erstochen worden war, sorgte für viel Verunsicherung und eine enorme Nachfrage nach dem sogenannten „Smurfenspray“ – einer ganz besonderen Art der Selbstverteidigung.