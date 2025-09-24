Hype um „Schlumpf-Spray“ zur Selbstverteidigung

Hackerangriff auf Flughäfen – Mann festgenommen
„Untersuchung dauert“
Riesiger Hype um den „Schlumpf-Spray“ aus den Niederlanden! Als Alternative zu Pfefferspray soll es einem Angreifer die Sicht vernebeln, ihn aber vor allem „markieren“ – denn die blaue Farbe haftet tagelang. Krone+ sprach mit Waffen- und Selbstverteidigungsexperten über Sinn und Unsinn des Sprays.
Anders als in Österreich sind Pfeffersprays zur Selbstverteidigung in den Niederlanden illegal. Der Tod einer 17 Jahre alten Schülerin vor zwei Wochen, die von einem Sexualstraftäter auf dem nächtlichen Heimweg verfolgt und erstochen worden war, sorgte für viel Verunsicherung und eine enorme Nachfrage nach dem sogenannten „Smurfenspray“ – einer ganz besonderen Art der Selbstverteidigung.
