Auf Schutzweg übersehen: Frau von Auto erfasst

Gefordert waren die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag in Wattens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Bei einem Schutzweg hatte ein Pkw-Lenker (32) eine Fußgängerin (54) übersehen und erfasst.
Zu dem Unfall kam es um kurz vor 14.30 Uhr. Die 54-Jährige wollte in Wattens gerade einen Schutzweg überqueren. „Zeitgleich fuhr der 32-Jährige mit dem Auto aus einer Tiefgarage und hatte vor, nach links in Richtung Volders abzubiegen“, heißt es von der Polizei.
Leichte Verletzung am Kopf erlitten
Dabei übersah der Pkw-Lenker die Fußgängerin und erfasste sie. Beim darauffolgenden Sturz auf die Straße zog sich die 54-Jährige eine leichte Rissquetschwunde am Kopf zu. Sie wurde im Krankenhaus behandelt und konnte es bereits wieder verlassen.
Ein Test mit dem Alkomat verlief negativ.
