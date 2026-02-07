Auf Schutzweg übersehen: Frau von Auto erfasst

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 14.30 Uhr. Die 54-Jährige wollte in Wattens gerade einen Schutzweg überqueren. „Zeitgleich fuhr der 32-Jährige mit dem Auto aus einer Tiefgarage und hatte vor, nach links in Richtung Volders abzubiegen“, heißt es von der Polizei.