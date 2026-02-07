3 Doors Down trauern: Sänger Brad Arnold ist tot

Schocknachricht für die Fans der Rockband 3 Doors Down: Sänger Brad Arnold (47) hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Er starb am Samstag, wie seine Bandkollegen vor Kurzem bekannt gegeben haben.
„Er ist friedlich im Beisein seiner Familie im Schlaf von uns gegangen, nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs“, heißt es in einer Mitteilung auf der offiziellen Instagram-Seite von 3 Doors Down. „Als Gründungsmitglied hat Brad den Mainstream-Rock neu definiert (...) Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus und schuf Momente der Verbundenheit, der Freude, des Glaubens und wird lange nach seinen Auftritten noch weiterleben“, schreiben seine Bandkollegen.
„Er wird für immer in Erinnerung bleiben“
„Er wird tief vermisst werden, aber für immer in Erinnerung bleiben“, heißt es am Schluss des traurigen Postings. Erst im Mai des Vorjahres hatte Arnold seine schockierende Diagnose der Öffentlichkeit mitgeteilt und sich dafür entschuldigt, dass seine Band, die mit Hits wie „Kryptonite“ und „Here Without You“ Weltberühmtheit erlangt hatte, die kommenden Auftritt absagen müsse.
Es war übrigens das letzte Posting – bis zum heutigen Samstag. Damals hieß es: Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe.
