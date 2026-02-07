3 Doors Down trauern: Sänger Brad Arnold ist tot

„Er ist friedlich im Beisein seiner Familie im Schlaf von uns gegangen, nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs“, heißt es in einer Mitteilung auf der offiziellen Instagram-Seite von 3 Doors Down. „Als Gründungsmitglied hat Brad den Mainstream-Rock neu definiert (...) Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus und schuf Momente der Verbundenheit, der Freude, des Glaubens und wird lange nach seinen Auftritten noch weiterleben“, schreiben seine Bandkollegen.