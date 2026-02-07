Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Litt an Nierenkrebs

3 Doors Down trauern: Sänger Brad Arnold ist tot

Society International
07.02.2026 22:41
Brad Arnold hat im Alter von 47 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.
Brad Arnold hat im Alter von 47 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.(Bild: Viennareport)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Schocknachricht für die Fans der Rockband 3 Doors Down: Sänger Brad Arnold (47) hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Er starb am Samstag, wie seine Bandkollegen vor Kurzem bekannt gegeben haben.

0 Kommentare

„Er ist friedlich im Beisein seiner Familie im Schlaf von uns gegangen, nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs“, heißt es in einer Mitteilung auf der offiziellen Instagram-Seite von 3 Doors Down. „Als Gründungsmitglied hat Brad den Mainstream-Rock neu definiert (...) Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus und schuf Momente der Verbundenheit, der Freude, des Glaubens und wird lange nach seinen Auftritten noch weiterleben“, schreiben seine Bandkollegen.

„Er wird für immer in Erinnerung bleiben“
„Er wird tief vermisst werden, aber für immer in Erinnerung bleiben“, heißt es am Schluss des traurigen Postings. Erst im Mai des Vorjahres hatte Arnold seine schockierende Diagnose der Öffentlichkeit mitgeteilt und sich dafür entschuldigt, dass seine Band, die mit Hits wie „Kryptonite“ und „Here Without You“ Weltberühmtheit erlangt hatte, die kommenden Auftritt absagen müsse.

Es war übrigens das letzte Posting – bis zum heutigen Samstag. Damals hieß es: Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
131.595 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
111.758 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Wirtschaft
„Schmalzbrot um 14 Euro nicht mit Löhnen erklären“
95.415 mal gelesen
Ein Schmalzbrot um 14,50 Euro und Cappuccino um 8,70 Euro – Wucherpreise in der Gastronomie ...
Mehr Society International
Litt an Nierenkrebs
3 Doors Down trauern: Sänger Brad Arnold ist tot
Patrick & Simone raus
Die Dschungelcamp-Finalisten stehen fest!
Bei Olympia-Auftritt
Mariah Carey: Videos zeigen Fake-Italienisch
Tagelange Suchaktion
In Teich: Sohn von Rapper Lil Jon tot aufgefunden
Und Ariel ist raus
Gil behauptet: Davidstern-Video wurde manipuliert!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf