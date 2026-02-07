Die Dschungelcamp-Finalisten stehen fest!

Gil ist und bleibt undurchschaubar

Am Ende fasste Simone ihre Unsicherheit zusammen: „Gil ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kann wirklich nicht in ihn hineinschauen. Es kommen immer neue Sachen, wenn man etwas anspricht. Man muss ihn immer ansprechen, von sich aus spricht er nichts an. Ich kann es nicht beurteilen, was dahintersteckt. Es wird sich wohl irgendwann aufklären, ich kann es hier in der Kürze der Zeit nicht aufklären.“