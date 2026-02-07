Die Dschungelcamp-Finalisten stehen fest!

Gleich zwei Dschungelcamper mussten am Samstagabend gehen: Für Patrick und Simone war im Halbfinale Schluss! Somit stehen die Finalisten der diesjährigen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fest. Doch wer holt sich im großen Finale am Sonntag die Dschungelkrone: Samira, Gil oder Hubert?
Kurz vor dem Finale war für Bauer Patrick und Simone Ballack Schluss. Sie hatten gekämpft, gelitten, geweint, aber schlussendlich bekamen sie von den Dschungelcamp-Fans die wenigsten Anrufe und mussten sich gegen Gil, Samira und Hubert geschlagen geben.
Patrick freut sich auf seine Freundin
„Ja, ehrlich gesagt, vielleicht hat man es gesehen, ich kämpfe ja schon ein paar Tage hier mit Liebeskummer, und mein erster Gedanke ging an meine Freundin und daran, dass ich sie bald in die Arme nehmen kann“, verriet Patrick, was ihm im Moment, als sein Name fiel, durch den Kopf ging.
Dass er sich den fünften Platz erkämpfen konnte, sei ein großer Erfolg, freute er sich zudem. Tatsächlich hätte er damit gerechnet, schon viel früher rausgewählt zu werden.
Wer soll sich die Krone holen?
Und wie ging es Simone nach dem Rauswurf? „Es ist ein bisschen traurig, aber ich glaube, ich habe gestern mehr geweint, als ich nicht fertig kochen durfte, als heute, als ich rausgewählt wurde“, lachte die Ex-Spielerfrau im Dschungeltelefon. Dass sie es bis ins Halbfinale geschafft habe, sei auch eine Überraschung gewesen, gab sie zu: „Ich habe tatsächlich jeden Tag ein bisschen gezittert, dass ich rausfliege.“
Wer soll sich jetzt die Dschungelkrone holen? „Es ist halb-halb: Samira oder Hubert“, so Simone. Sie sei froh, dass die Entscheidung nicht bei ihr, sondern bei den Fans daheim liege.
Gil erneut im Kreuzfeuer der Kritik
Nachdem Gil am Freitag im Dschungel endlich sein Schweigen gebrochen und behauptet hatte, dass das Davidstern-Video, das vor Gericht gezeigt worden war, manipuliert war, machte Simone am Samstag im Dschungeltelefon klar, dass sie nun weitere Antworten von Gil erwarte. Nur, um ihn am Lagerfeuer erneut zu konfrontieren.
„Ich verstehe es nicht, vor der Show hast du Hasstiraden bekommen – zu: Du bist immer noch da“, wunderte sie sich darüber, dass Gil bis zum Halbfinale von den Fans weitergewählt wurde. Auch Gil selbst wundert sich über den Zuspruch der Zuschauer. „Was ist da draußen los“, fragte Simone in die Runde.
Sie warf Gil vor, sich in der ersten Woche zurückgezogen und devot verhalten zu haben. Für sie wirkte das wie ein schlechtes Gewissen. „Jetzt, wo du merkst, für dich wird angerufen, wechselt sich dein Verhalten in etwas Positiveres – was für dich gut ist, aber für uns schwer nachzuvollziehen.“ Gil widersprach: Er habe sich geöffnet, weil sich das Verhalten der Mitcamper ihm gegenüber verändert habe, nicht wegen der Zuschauer.
„Vielleicht sieht er seinen Fehler auch gar nicht ein?“
„Jetzt zum Ende kommt bei ihm immer mehr raus. Wir hätten erwartet, Gil entschuldigt sich auf dieser sehr großen Plattform“, unterstrich Simone im Dschungeltelefon. Zwar zeigte sie wie Patrick Verständnis dafür, dass Gil wegen einer Verschwiegenheitserklärung – die Gil übrigens selbst als Grund für sein Schweigen genannt hatte – nicht über seinen Fall sprechen darf. Trotzdem blieb die Frage, warum er sich nicht klar entschuldige. Patrick fragte sich: „Vielleicht sieht er seine Fehler auch gar nicht ein?“
Gil betonte am Lagerfeuer: „Ich habe mich hier im Interview entschuldigt.“ Simone reagierte überrascht: „Du hast dich hier in den Interviews entschuldigt?“ Gil: „Ich habe mich entschuldigt für viele Dinge, auch zuvor, bevor ich hier war, habe ich mich entschuldigt bei den Leuten, bei denen es wichtig ist.“
„Wie oft soll ich es noch machen?“
Patrick hätte sich eine Entschuldigung direkt vor den Dschungelstars gewünscht. Simone fragte zudem nach, ob Gil sich auch bei dem Hotelmitarbeiter entschuldigt habe. „Vor ihm, vor dem Richter und der gesamten deutschen Presse. Bei Gericht“, bestätigte Gil. „Es reicht den Leuten nicht, die nicht wollen, dass es reicht.“ Simone und Patrick erklärten, sie hätten diese Entschuldigung nicht mitbekommen.
Patrick hakte deshalb nach, warum Gil sich scheue, sich erneut öffentlich zu entschuldigen. Gil hielt dagegen: „Ich scheue mich nicht und kann zugeben, wenn ich einen Fehler begangen habe. Ich kann auch bereuen und ich kann sagen, es tut mir leid. Ich habe das auch getan. Mehrfach.“ Auf die Frage, warum er dafür nicht Social Media oder Interviews für eine Entschuldigung nutze, antwortete er: „Wie viele Jahre und wie oft soll ich es noch machen?“
Simone zeigte sich daraufhin im Dschungeltelefon irritiert: „Wir fragen uns die ganze Zeit, was ist passiert, warum ist Gil noch da, warum wird er von den Zuschauern weiter gewählt. Heute kam raus, dass er sich hier im Interview entschuldigt hat. Für mich macht es keinen Sinn, sich nur im Dschungeltelefon zu entschuldigen und es vor uns geheim zu halten.“ Patrick und Simone machten Gil klar, er hätte ihnen von der Entschuldigung in seinem Dschungeltelefon-Interview erzählen sollen.
Gil ist und bleibt undurchschaubar
Am Ende fasste Simone ihre Unsicherheit zusammen: „Gil ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kann wirklich nicht in ihn hineinschauen. Es kommen immer neue Sachen, wenn man etwas anspricht. Man muss ihn immer ansprechen, von sich aus spricht er nichts an. Ich kann es nicht beurteilen, was dahintersteckt. Es wird sich wohl irgendwann aufklären, ich kann es hier in der Kürze der Zeit nicht aufklären.“
Patrick wunderte sich unterdessen, warum Gil im Dschungeltelefon eine Entschuldigung aussprechen kann, aber nicht im Camp. Und zweifelte sogar daran, dass sich Gil entschuldigt hat: „Gils Devise ist: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wenn er meint, dass das seine Strategie zum Sieg ist, dann muss er das selbst wissen und schlussendlich muss der Zuschauer entscheiden, ob sie den Gil sehen wollen, den sie jetzt hier sehen.“
Happy Birthday, „Creek der Sterne“!
Halbfinale – und natürlich wartete die Kult-Dschungelprüfung „Creek der Sterne“, die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindet, auf die fünf verbliebenen Stars. Der australische Dschungel fuhr bei dieser Prüfung wieder einmal alles auf, was er zu bieten hat: orkanartiger Wind, glitschiger Schaum, fieser Schleim, Wassermassen von oben und Bälle so groß, als hätten sie eine persönliche Rechnung mit den Stars offen.
Die Mission ist klar: Jeder Star muss an dem rutschigen Hang seinen Stern auf die richtige Position bringen und diese bis zum Ende der Prüfung halten. „Es wird Zeit, aus Campern Helden zu machen. Startet die Maschinen“, rief Jan – und die große Wasserschlacht begann.
Vorsichtig legte Hubert los und war schnell mit allen fünf Sternen auf seiner Position. Simone nahm ihm vier Sterne ab und brachte sie auf ihren Platz, danach übernahmen Gil, Samira und Patrick. Doch dann kam die erste Riesenwelle und spülte Teile der Gruppe wieder nach unten.
Schnell wurde neu sortiert, gekämpft und geklettert, nur um kurz darauf von der nächsten Welle erneut überrascht zu werden. Wieder rutschten sie, wieder ordneten sie die Sterne, wieder kämpften sie sich nach oben. Dann standen alle endlich dort, wo sie sein sollten. „10, 9, 8 … 1“, zählten Jan und Sonja herunter.
Geschafft! Fünf Sterne! Die Freude war riesig. „Zum ersten Mal 2026 volle Punktzahl in einer Dschungelprüfung“, lobte Jan begeistert.
