Nach Olympia-Aus: „Aufhören?Bis jetzt kein Thema!“

Nach der Heim-WM in Saalbach im Vorjahr muss Johannes Strolz – vor vier Jahren mit zwei Gold- und einer Silbermedaille gefeierter Olympiaheld in Peking – auch bei den Spielen in Italien zuschauen. Keine leichte Situation für den 33-jährigen Vorarlberger. Warum ein Karriereende aktuell trotzdem kein Thema ist, verrät er im „Krone“-Gespräch. Und, was ihn doch noch zum Nachdenken bringen könnte.
„Ich glaube, dass sie es gewinnen werden“, ist Seattle-Fan Johannes Strolz vor der Super Bowl LX optimistisch, dass sich „seine“ Seahawks im Duell mit den New England Patriots zum zweiten Mal nach 2013 die Vince Lombardi Trophy holen. „Ihre Offensive Line ist um einiges besser als in den vergangenen Jahren und die Defensive hat in dieser Saison richtig, richtig gut gespielt. Zudem hat Quarterback Sam Darnold in seiner ersten Saison in Seattle ziemlich überrascht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.