Nach Olympia-Aus: „Aufhören?Bis jetzt kein Thema!“

„Ich glaube, dass sie es gewinnen werden“, ist Seattle-Fan Johannes Strolz vor der Super Bowl LX optimistisch, dass sich „seine“ Seahawks im Duell mit den New England Patriots zum zweiten Mal nach 2013 die Vince Lombardi Trophy holen. „Ihre Offensive Line ist um einiges besser als in den vergangenen Jahren und die Defensive hat in dieser Saison richtig, richtig gut gespielt. Zudem hat Quarterback Sam Darnold in seiner ersten Saison in Seattle ziemlich überrascht.“