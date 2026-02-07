Von Allmen: „Es fühlt sich alles an wie ein Film“

Ungläubig schüttelte er den Kopf, starrte wie entgeistert seine Medaille an – ja, Franjo von Allmen konnte sein Glück kaum glauben. „Es fühlt sich an wie ein Film“, strahlte der 24-Jährige mit der Sonne im Zielstadion in Bormio um die Wette, begleitet von lauten „Franjo“-Gesängen seines riesigen Fanklubs.