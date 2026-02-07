Schwarzer Samstag in Italien: Vier Menschen tot

Opfer an starker Unterkühlung im Spital gestorben

Aus einer weiteren Lawine wurden vier Personen lebend geborgen. Diese krachte im Gebiet Forte Buso oberhalb des Paneveggio-Sees im Trentino ins Tal. Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet, alle vier Skitourengeher konnten lebend geborgen werden. Nach Angaben der Rettungskräfte starb eine der Personen, die in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht wurde, an den Folgen schwerer Unterkühlung.