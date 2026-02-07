Mehr als die Hälfte der Neuzugänge sind Legionäre

Das Transferfenster im Kärntner Unterhaus ist geschlossen! 43 Neuverpflichtungen wurden in der Kärntner Liga und der Regionalliga getätigt. Mehr als die Hälfte kommt davon aus dem Ausland. Die „Krone“ fragte bei den Klubs nach, ob es denn keine heimischen Kicker mehr gäbe. Das sind die Gründe für die Legionärsflut. . .