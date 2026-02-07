Vorteilswelt
Geglücktes Debüt

Adamu bewahrt Celtic mit Fersler vor Cup-Aus

Fußball International
07.02.2026 21:24
Junior Adamu
Junior Adamu(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Junior Adamu hat sich bereits in seinem ersten Einsatz in die Herzen der Fans seines neuen Klubs Celtic Glasgow geschossen. 

Der ÖFB-Teamstürmer rettete den Serienmeister im Achtelfinale des schottischen FA-Cups gegen Dundee FC mit einem Fersler in der siebenten und letzten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort gelang Sebastian Tounekti (92.) der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand.

Celtic hat Kaufoption
Adamu wurde bei seinem Celtic-Debüt in der 79. Minute eingewechselt. Der 24-Jährige war erst zu Wochenbeginn leihweise bis Saisonende vom SC Freiburg nach Glasgow gewechselt. Celtic verfügt auch über eine Kaufoption für den Ex-Salzburger, der sich in Schottland noch für die WM in Nordamerika empfehlen will. Adamu hat neun Länderspiele für Österreich absolviert, das jüngste im November 2024.

