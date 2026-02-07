Adamu bewahrt Celtic mit Fersler vor Cup-Aus

Celtic hat Kaufoption

Adamu wurde bei seinem Celtic-Debüt in der 79. Minute eingewechselt. Der 24-Jährige war erst zu Wochenbeginn leihweise bis Saisonende vom SC Freiburg nach Glasgow gewechselt. Celtic verfügt auch über eine Kaufoption für den Ex-Salzburger, der sich in Schottland noch für die WM in Nordamerika empfehlen will. Adamu hat neun Länderspiele für Österreich absolviert, das jüngste im November 2024.