Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Verkrampft, schlecht“

Lisa Eder den Tränen nahe: „Das schmerzt extrem“

Olympia
07.02.2026 21:37
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Norbert Niederacher
Von Christoph Nister und Norbert Niederacher

Der erste Wettkampftag der Olympischen Winterspiele brachte für das österreichische Team noch nicht den erhofften Erfolg. Wie die Abfahrer und Langläuferin Teresa Stadlober gingen auch die Skisprungdamen am Abend leer aus. „Das schmerzt extrem“, haderte die Vierte Lisa Eder.

0 Kommentare

Dabei galt sie als ganz große Hoffnung. Die 24-Jährige bestritt in dieser Saison sieben Bewerbe auf dem kleinen Bakken. Ihre Bilanz liest sich eindrucksvoll: Ein Sieg, fünf zweite Plätze, dazu ein dritter Rang. Ausgerechnet im Zeichen der fünf Ringe lief es für die Salzburgerin allerdings nicht nach Wunsch.

Anna Odine Ström (Mitte) siegte vor Nika Prevc (r.) und Nozomi Maruyama.
Anna Odine Ström (Mitte) siegte vor Nika Prevc (r.) und Nozomi Maruyama.(Bild: Andreas Tröster)

Die Wahl-Innsbruckerin landete im Predazzo Ski Jumping Stadium vor fast 5000 Zuschauern auf dem undankbaren vierten Platz, auf Bronze fehlten ihr 4,5 Punkte. Schon zur Halbzeit lag Eder, die von Freund Manuel Fettner angefeuert wurde, als Fünfte bereits 5,3 Zähler hinter einem Podestplatz.

Lesen Sie auch:
Lisa Eder
Skispringen
Blech! Lisa Eder verpasst Medaille knapp
07.02.2026

„Verkrampft und schlecht“
„Ich war den ganzen Tag nervös. Der Sprung war verkrampft und schlecht“, haderte die rot-weiß-rote Teamleaderin nach einem 95-m-Satz. Im Finale konnte sie ihr Potenzial abrufen und knackte den 100er, fürs Podest sollte es aber nichtreichen. „Eine musste Vierte sein, ich wollte es aber nicht sein. Das schmerzt extrem“, haderte die Leogangerin und war den Tränen nahe. „Es ist schwierig, weil es nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte. Die anderen waren besser.“

(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Daniela Iraschko-Stolz (Silber 2014) bleibt damit vorerst Österreichs einzige Medaillengewinnerin im Lager der Skisprungdamen. 

(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Die weiteren Österreicherinnen konnten wie erwartet nicht in den Kampf um Edelmetall eingreifen. Julia Mühlbacher wurde 22., Lisa Hirner 24. Meghann Wadsak verpasste bei ihrer Premiere knapp das Finale der Top 30.

Lisa Hirner
Lisa Hirner(Bild: Andreas Tröster)

Für die Damen geht es am Dienstag mit dem Mixedbewerb weiter. Zuvor sind die Herren mit dem Einzel am Montag an der Reihe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
130.932 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
110.320 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
94.721 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Olympia
Erschwertes Schicksal
„Gibt auch mit Kreuzband keine Medaillengarantie“
„Verkrampft, schlecht“
Lisa Eder den Tränen nahe: „Das schmerzt extrem“
Krawalle in Mailand
Ausschreitungen bei Protest gegen Olympia
Skispringen
Blech! Lisa Eder verpasst Medaille knapp
Einsitzerbewerb
Rodeln: Jonas Müller voll im Medaillenrennen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf