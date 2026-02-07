Lisa Eder den Tränen nahe: „Das schmerzt extrem“

„Verkrampft und schlecht“

„Ich war den ganzen Tag nervös. Der Sprung war verkrampft und schlecht“, haderte die rot-weiß-rote Teamleaderin nach einem 95-m-Satz. Im Finale konnte sie ihr Potenzial abrufen und knackte den 100er, fürs Podest sollte es aber nichtreichen. „Eine musste Vierte sein, ich wollte es aber nicht sein. Das schmerzt extrem“, haderte die Leogangerin und war den Tränen nahe. „Es ist schwierig, weil es nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte. Die anderen waren besser.“