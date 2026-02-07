Ex-Profi & Lokalchef: Das ist Austrias neuer Boss!

Michael Pontasch-Müller trat am Samstag als Masseverwalter der Austria Klagenfurt bereits vor die versammelte Mannschaft – das sagte er zur Truppe. Der Rechtsanwalt & Lokal-Chef war einst Profisportler – in Kabinen kennt sich er sich aus. Und: Pontasch erklärt die aktuelle Situation nach der Konkurseröffnung.