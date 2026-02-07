Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akku als Auslöser

Millionenschaden: Garage mit Luxuswägen in Brand

Steiermark
07.02.2026 20:48
Einsatz für drei steirische Feuerwehren (Symbolbild)
Einsatz für drei steirische Feuerwehren (Symbolbild)(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In einer Garage in Gleisdorf gingen am Freitagnachmittag mehrere hochpreisige Autos in Flammen auf. Wie sich herausstellte, dürfte ein Defekt am Akku eines E-Quads den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

0 Kommentare

Als die Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr bei der Örtlichkeit in Gleisdorf eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Zwei Mitarbeiter des Speditionsunternehmens nebenan hatten den Brand bemerkt und noch versucht, ihn mit Handfeuerlöschen zu bekämpfen. Doch vergeblich.

Die Feuerwehren Gleisdorf, Nitscha und Labuch konnten schließlich mit 45 Kräften das Feuer löschen. Um 13:45 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Durch das rasche und professionelle Einschreiten der Feuerwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert.

Luxuswagen vor den Flammen gerettet
Durch den Brand entstand enormer Sachschaden an mehreren in der Garage abgestellten Luxusfahrzeugen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Außerdem gelang es einem der Spediteure, eines der Fahrzeuge aus der bereits völlig verrauchten und brennenden Garage ins Freie zu retten.

Lesen Sie auch:
Einsatz für zwei Feuerwehren im Mürztal
Hausbesitzer im LKH
Garage in Brand: 41-Jähriger hantierte mit Benzin
19.02.2025

Noch in den Nachmittagsstunden wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie sich herausstellte, war der Brand in jenem Bereich ausgebrochen, wo ein E-Quad abgestellt war. Man geht davon aus, dass ein Defekt der Akkuzelle der Brandauslöser war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
130.932 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
110.320 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
94.721 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf