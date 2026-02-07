Millionenschaden: Garage mit Luxuswägen in Brand

In einer Garage in Gleisdorf gingen am Freitagnachmittag mehrere hochpreisige Autos in Flammen auf. Wie sich herausstellte, dürfte ein Defekt am Akku eines E-Quads den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Als die Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr bei der Örtlichkeit in Gleisdorf eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Zwei Mitarbeiter des Speditionsunternehmens nebenan hatten den Brand bemerkt und noch versucht, ihn mit Handfeuerlöschen zu bekämpfen. Doch vergeblich.
Die Feuerwehren Gleisdorf, Nitscha und Labuch konnten schließlich mit 45 Kräften das Feuer löschen. Um 13:45 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Durch das rasche und professionelle Einschreiten der Feuerwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert.
Luxuswagen vor den Flammen gerettet
Durch den Brand entstand enormer Sachschaden an mehreren in der Garage abgestellten Luxusfahrzeugen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Außerdem gelang es einem der Spediteure, eines der Fahrzeuge aus der bereits völlig verrauchten und brennenden Garage ins Freie zu retten.
Noch in den Nachmittagsstunden wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie sich herausstellte, war der Brand in jenem Bereich ausgebrochen, wo ein E-Quad abgestellt war. Man geht davon aus, dass ein Defekt der Akkuzelle der Brandauslöser war.
