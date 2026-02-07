Millionenschaden: Garage mit Luxuswägen in Brand

Luxuswagen vor den Flammen gerettet

Durch den Brand entstand enormer Sachschaden an mehreren in der Garage abgestellten Luxusfahrzeugen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Außerdem gelang es einem der Spediteure, eines der Fahrzeuge aus der bereits völlig verrauchten und brennenden Garage ins Freie zu retten.