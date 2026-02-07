Ausschreitungen bei Protest gegen Olympia

„Winterspiele sind nicht mehr tragbar“

Demonstranten hielten Transparente hoch, auf denen sie die Verwendung von Kunstschnee kritisierten oder das Fällen von Bäumen anprangerten. Auch die Wohnungsnot in der Finanz- und Modemetropole Mailand thematisierten die Teilnehmer der Kundgebung. „Die Spiele sind aus ökologischer und sozialer Sicht nicht mehr tragbar, ihre Zeit ist abgelaufen“, sagte die 29-jährige Demonstrantin Francesca Missana.

„Ich bin hier, weil diese Olympischen Spiele unhaltbar sind – wirtschaftlich, sozial und ökologisch“, sagte der 71-jährige Teilnehmer Stefano Nutini. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verweist dagegen darauf, dass die Spiele größtenteils bestehende Anlagen nutzten und daher nachhaltiger seien.