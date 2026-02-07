Eichhörnchen-Herde und Fans in der Pizzeria

Wenn sie während Olympia in Cortina sind und Hunger kriegen, lohnt sich vielleicht ein Abstecher in die Pizzeria „Vienna“. Hausherr Stefano kann Sie neben köstlichem Essen nämlich sicher mit der ein oder anderen Anekdote über eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen Österreichs unterhalten. An der Wand der Trattoria hängt nach wie vor ein Schnappschuss des Gastwirts, Seite an Seite feiernd mit Renate Götschl.