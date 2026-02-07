Eichhörnchen-Herde und Fans in der Pizzeria

Lawine erfasst Skitourengeher: Zwei Tote
Unglück in Italien
Mit der Olympia-Abfahrt am Sonntag steuern die Ski-Damen in Cortina auf das erste Highlight der Spiele zu. Über viele Jahre gab‘s im italienischen Ski-Ort aber nur eine, die die Tofana zu ihrem Revier machte. So tippt Speed-Queen Renate Götschl bei der Goldjagd in ihrem alten Wohnzimmer.
Wenn sie während Olympia in Cortina sind und Hunger kriegen, lohnt sich vielleicht ein Abstecher in die Pizzeria „Vienna“. Hausherr Stefano kann Sie neben köstlichem Essen nämlich sicher mit der ein oder anderen Anekdote über eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen Österreichs unterhalten. An der Wand der Trattoria hängt nach wie vor ein Schnappschuss des Gastwirts, Seite an Seite feiernd mit Renate Götschl.
