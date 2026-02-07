Außenministerium senkt Ausgaben um 24,3 Millionen

„Mein Ziel ist es, den Staatshaushalt langfristig auf gesunde Beine zu stellen, um wieder Spielraum für Entlastung und Zukunftsinvestitionen zu schaffen“, betont die NEOS-Chefin. Unter anderem soll das ein Beschluss der Bundesregierung möglich machen, nach dem in den kommenden vier Jahren durch Prozessoptimierungen, den Einsatz moderner Technologien sowie die Nicht-Nachbesetzung von Pensionierungen rund 540 Millionen Euro in der Verwaltung eingespart werden sollen. „Das ist ohne Qualitätsverlust in den so wichtigen Bereichen Bildung, Justiz oder Polizei möglich – das Lehrpersonal, die Exekutive, die Gerichtsbarkeit und das Militär sind von diesen Einsparungen ausgenommen.“