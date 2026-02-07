„Gibt auch mit Kreuzband keine Medaillengarantie“

Im März wartet mit der Wiener Meisterschaft die erste Bewährungsprobe. „Von allem, was heuer ansteht, ist hier der Druck am größten, denn dort habe ich noch nie gewonnen“, scherzt Wizani. Mit der Europameisterschaft wartet eines der Schmankerl des Jahres. Im Juni, Juli und August folgt die Weltcup-Serie, zum Jahresausklang steht noch eine Weltmeisterschaft an. „Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wieder am Start zu stehen. Ich freue mich auf das, was kommt.“