Brand in Kirche: Passanten stoppten Feuerteufel

Dazu hatte der Mann unter anderem Opferkerzen umgeschmissen und Gebetsbücher dazugelegt, damit sich die Flammen ausbreiten können. Passanten wurden allerdings vor allem durch die starke Rauchentwicklung rasch auf das Feuer aufmerksam. Sie wählten den Notruf und konnten den Verdächtigen sogar bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde danach verhaftet.