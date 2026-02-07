Es geht wieder los! BT Füchse fordern Ferlacher

Nach der Winterpause nimmt die HLA Meisterliga wieder Fahrt auf. Zum Re-Start sehen Sie unser ausgewähltes Top-Spiel zwischen den BT Füchsen und dem Tabellenführer aus Ferlach. Die Steirer wollen mit einem Heimerfolg ins Tabellenmittelfeld vorrücken, während die Kärntner an der Spitze des Klassements weiterhin strahlen wollen. Ab 18:55 Uhr startet die Übertragung auf krone.tv bzw. im Stream auf krone.at. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.