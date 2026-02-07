„Social Media ist das neue Werkzeug der Betrüger“

Die Chefin der Finanzmarktaufsicht (FMA), Mariana Kühnel, warnt im großen „Krone“-Interview vor dem dramatischen Anstieg von Anlagebetrug in sozialen Medien. Die Zahlen sind alarmierend, die Methoden werden immer raffinierter. Kühnel verrät, wie sich jeder schützen kann – und warum selbst Prominente wie Arnold Schwarzenegger dafür missbraucht werden.
„Krone“: Frau Kühnel, Sie sind seit einem halben Jahr Chefin der Finanzmarktaufsicht. Was beschäftigt Sie im Moment besonders?
Mariana Kühnel: Das Thema Anlagebetrug über Social Media, das enorm an Fahrt aufgenommen hat. Die Entwicklung ist explosiv. Was vor zwei Jahren noch ein Randphänomen war, ist heute eine der größten Bedrohungen für Privatanleger. Die Betrüger haben Social Media als perfektes Einfallstor entdeckt.
