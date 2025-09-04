Großvater holte falsches Kind von Krabbelstube ab

„Er kuschelte sich einfach an ihn“

Die Ehefrau des Großvaters erzählte, ihr Mann sei „am Boden zerstört“. Als er bemerkte, dass er nicht seinen Enkel abgeholt hatte, fuhr er sofort in die Kinderkrippe zurück. Sie erzählte auch, wie die Verwechslung überhaupt passieren konnte: Als der Mann in der Krippe ankam, schliefen alle Kinder und der Raum war dunkel und so nahm der das falsche Kind mit. „Als er ihn nach Hause brachte, kuschelte er sich einfach an ihn und schlief ein, ohne es zu merken“, erklärte die Frau.