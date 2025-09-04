Luxusjacht versinkt wenige Minuten nach Stapellauf

Werft versprach „unvergessliches Erlebnis“

Das 30 Meter lange Schiff konnte sich nur 15 Minuten am Wasser halten, ehe es Schlagseite bekam und im Meer verschwand. Sie wurde von der Werft Med Yılmaz hergestellt – diese versprach ein „unvergessliches Erlebnis“ an Bord. Das war es für den Bootseigner auf jeden Fall – aber vollkommen anders, als er sich das vorgestellt hatte.