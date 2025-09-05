ÖTV-Youngster steht vor Doppelpack bei US Open

17 von 18 Duelle gewonnen

Auch das Doppel mit Harris war für Taucher dann nicht einfach, am Ende gab sich das Duo aber nicht den Hauch einer Blöße und setzte sich gegen die britisch-japanische Paarung Luca John de Gouveia/Ryota Kawada mit 6:2 und 6:1 durch. Im Einzelfinale geht es für den Maxi, der beim Hohenemser Familienunternehmen Salzmann Formblechtechnik GmbH eine Lehre zum Bürokaufmann absolviert, nun gegen den an Nummer zwei gesetzten Belgier Alexander Lantermann. Gegen den 16-Jährigen konnte er 17 der 18 bisherigen Duelle gewinnen. Nur das bislang letzte bei den Lithuanian Open in Vilnius ging im August mit 7:5, 2:6, 3:6 verloren. Im Doppel treffen Harris und Taucher auf den Brasilianer Luis Calixto und seinen Partner Tomas Majetic (US).