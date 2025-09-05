Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Finali warten

ÖTV-Youngster steht vor Doppelpack bei US Open

Vorarlberg
05.09.2025 08:55
Maxi Taucher steht in Flushing Meadows vor der Krönung seiner Junioren-Karriere.
Maxi Taucher steht in Flushing Meadows vor der Krönung seiner Junioren-Karriere.(Bild: AFP/MADDIE MEYER)

Der Traum lebt weiter! Der junge Österreicher Maxi Forer steht bei den US Open sowohl im Einzel als auch im Doppel im Finale der Rollstuhl-Junioren. Damit hat der 17-Jährige am Freitag die Chance, erstmals in New York die Titel zu holen und seinen insgesamt bereits fünften und sechsten Grand-Slam-Triumph einzufahren.

0 Kommentare

Der Weg dorthin war allerdings gar nicht so einfach. Im Einzelsemifinale bekam es der junge Vorarlberger, der sich in den vergangenen beiden Jahren bereits bei den French Open das Double aus Einzel und Doppel hatte holen können, mit seinem britischen Doppelpartner Ruben Harris zu tun. „Maxi ist wie die Feuerwehr ins Spiel gestartet, hat den ersten Satz nach 20 Minuten 6:0 gewonnen“, schildert Tauchers Coach Maximilian Forer. Auch im zweiten Satz lag der Hohenemser schon 2:0 voran, als plötzlich der Faden riss. „Ich hatte plötzlich ein Konzentrationsloch“, erzählt Taucher.

Nervenstärke bringt Finaleinzug
Das Resultat: Das Momentum kippte zu Gunsten Harris‘, der plötzlich erst 4:2 und dann 5:3 voranlag. „Da musste ich sogar zwei Satzbälle abwehren, was mir aber sehr gut gelungen ist“, sagt Taucher, der sich ins Tiebreak kämpfte, wo er mit 7:5 schließlich die Oberhand behielt und bei der vierten Teilnahme seinen ersten Finaleinzug bei den US Open fixieren konnte. „Was Maxi auszeichnet, ist seine große mentale Stärke“, war Forer im Anschluss erleichtert.

Lesen Sie auch:
Maxi Taucher will nach seinem Double bei den French Open auch bei den US Open doppelt ...
Souveräner Start
Maxi Taucher peilt bei den US Open das Double an
04.09.2025
Klare Finalsiege
ÖTV-Supertalent verteidigt zwei French-Open-Kronen
06.06.2025

17 von 18 Duelle gewonnen
Auch das Doppel mit Harris war für Taucher dann nicht einfach, am Ende gab sich das Duo aber nicht den Hauch einer Blöße und setzte sich gegen die britisch-japanische Paarung Luca John de Gouveia/Ryota Kawada mit 6:2 und 6:1 durch. Im Einzelfinale geht es für den Maxi, der beim Hohenemser Familienunternehmen Salzmann Formblechtechnik GmbH eine Lehre zum Bürokaufmann absolviert, nun gegen den an Nummer zwei gesetzten Belgier Alexander Lantermann. Gegen den 16-Jährigen konnte er 17 der 18 bisherigen Duelle gewinnen. Nur das bislang letzte bei den Lithuanian Open in Vilnius ging im August mit 7:5, 2:6, 3:6 verloren. Im Doppel treffen Harris und Taucher auf den Brasilianer Luis Calixto und seinen Partner Tomas Majetic (US).

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 15°
Symbol starker Regen
Bludenz
13° / 16°
Symbol starker Regen
Dornbirn
15° / 17°
Symbol starker Regen
Feldkirch
14° / 17°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Mehr Vorarlberg
Nach Überschlag
Pkw-Lenker (86) im Fahrzeug eingeklemmt
Zwei Finali warten
ÖTV-Youngster steht vor Doppelpack bei US Open
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Kennen Sie auch die gepflegte Melancholie?
Nach Knieverletzung
Kraftkammer statt Chile: ÖSV-Dame bleibt daheim
Ausgezeichnet
VCÖ-Mobilitätspreis für Elektrobus-Flotte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf