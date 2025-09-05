Schockmoment in Wien: Kind stürzt auf U-Bahn-Gleis

Widerliche Spuck-Attacke: Suarez entschuldigt sich
Schockmoment am Freitagmorgen in einer Wiener U-Bahn-Station: Ein Kind stürzte aus bislang unbekannten Gründen auf die Gleise der Untergrundbahn. Großeinsatz!
Der Vorfall spielte sich in der Station Kardinal-Nagl-Platz ab. Wie die „Krone“ erfuhr, stürzte ein Kind im Freitagmorgentrubel auf die Gleise der U3. Sofort wurde Alarm ausgelöst und die Einsatzkräfte verständigt. Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte den Großeinsatz.
Waggons evakuiert
Großes Glück: Die U-Bahn-Garnitur konnte noch rechtzeitig stoppen, wie ein Augenzeuge mitteilte, wurden sämtliche Waggons in der Folge evakuiert. Das Kind dürfte aktuellen Informationen zufolge den Absturz und Vorfall unbeschadet überstanden haben. Der Einsatz war am Vormittag noch im Gange.
