Schockmoment in Wien: Kind stürzt auf U-Bahn-Gleis

Der Vorfall spielte sich in der Station Kardinal-Nagl-Platz ab. Wie die „Krone“ erfuhr, stürzte ein Kind im Freitagmorgentrubel auf die Gleise der U3. Sofort wurde Alarm ausgelöst und die Einsatzkräfte verständigt. Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte den Großeinsatz.