Kennen Sie auch die gepflegte Melancholie?

Einmal im Jahr sollte das jeder tun: einen Abend lang in seiner eigenen Gesellschaft bleiben, eine gute Flasche Wein öffnen, die Musik seiner Vergangenheit auflegen – und den Rest ganz von selbst geschehen lassen. Die Melancholie, die an solchen Abenden in Menschen aufsteigt, ist ein seltsames und einzigartiges Gefühl. Weder ist sie eine tiefe Traurigkeit, die einen tagelang deprimiert zurücklässt, noch ein Quell unbändiger Freude, die uns über unser früheres Leben laut auflachen lässt und die anhält.