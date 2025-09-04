Absichtliche GPS-Störungen in Schweden nehmen zu

„Das ist ernst und stellt ein Sicherheitsrisiko für die zivile Luftfahrt dar“, sagte Andreas Holmgren von der schwedischen Transportbehörde. Grundsätzlich hätten Pilotinnen und Piloten aber andere Navigationsmöglichkeiten, sollte eines der Systeme ausfallen. Auch Schwedens Nachbarland Dänemark verzeichnete in diesem Jahr mehr Störungen als zuvor. Derzeit seien es etwa zwei Fälle pro Woche, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau.