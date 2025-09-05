Nach nur sechs Sekunden: Skandal zum NFL-Start!

Widerliche Spuck-Attacke: Suarez entschuldigt sich
„Ich lag falsch“
Aufreger gleich zum Auftakt! Beim ersten Spiel der neuen NFL-Saison hat es einen Skandal gegeben.
Sechs Sekunden nach dem Beginn der Partie zwischen Titelverteidiger Philadelphia Eagles und Dallas Cowboys spuckte Jalen Carter aus kurzer Distanz auf Cowboys-Quarterback Dak Prescott.
Hier der Eklat im Video:
Eine Gewitterwarnung im dritten Viertel sorgte für mehr als eine Stunde Unterbrechung der Partie. Am Ende gewann Philadelphia mit 24:20.
Hurts glänzt
Eagles-Quarterback Jalen Hurts glänzte mit zwei Touchdowns nach eigenen Läufen. „Es bedeutet alles, wenn du stark in die Saison startest. Wir müssen noch ein paar Sachen verbessern, aber mit einem Sieg zu beginnen, ist immer gut“, sagte Hurts dem US-Fernsehen.
