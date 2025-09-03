Ski-Legende schwärmt über 25 Jahre älteren Freund

Die deutsche Skilegende Maria Riesch schwärmt von ihrem neuen Partner Johann Schrempf. Er sei der „beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann“, sagt die 40-Jährige über ihren 25 Jahre älteren Freund. Zudem sei der Unterschied in der Körpergröße kein Problem.
Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden. „Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben“, schrieb sie damals über das Liebes-Aus mit dem Sport-Manager.
Nun ist Riesch wieder frisch verliebt. Ihr neuer Partner Johann Schrempf sei „einfach unkompliziert“, sagte die 40-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. Ihr 65 Jahre alter Freund nannte sie „sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich“.
Größe kein Problem
Riesch ist etwas größer als ihr neuer Freund. Das sei aber kein Thema, sagte Schrempf der „Bunten“. „Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun.“
Während ihrer über zehnjährigen Karriere prägte Riesch den Ski-Weltcup-Zirkus und glänzte mit Erfolgen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und im Gesamtweltcup. 2014 beendete sie ihre Karriere.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.