Größe kein Problem

Ski-Legende schwärmt über 25 Jahre älteren Freund

Ski Alpin
03.09.2025 10:29
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.(Bild: Krone KREATIV/APA/EXPA/JOHANN GRODER, instagram.com/mariahoeflriesch)

Die deutsche Skilegende Maria Riesch schwärmt von ihrem neuen Partner Johann Schrempf. Er sei der „beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann“, sagt die 40-Jährige über ihren 25 Jahre älteren Freund. Zudem sei der Unterschied in der Körpergröße kein Problem.

Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden. „Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben“, schrieb sie damals über das Liebes-Aus mit dem Sport-Manager.

Nun ist Riesch wieder frisch verliebt. Ihr neuer Partner Johann Schrempf sei „einfach unkompliziert“, sagte die 40-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. Ihr 65 Jahre alter Freund nannte sie „sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich“.

Größe kein Problem
Riesch ist etwas größer als ihr neuer Freund. Das sei aber kein Thema, sagte Schrempf der „Bunten“. „Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun.“

Während ihrer über zehnjährigen Karriere prägte Riesch den Ski-Weltcup-Zirkus und glänzte mit Erfolgen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und im Gesamtweltcup. 2014 beendete sie ihre Karriere.

