Ski-Legende schwärmt über 25 Jahre älteren Freund

Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden. „Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben“, schrieb sie damals über das Liebes-Aus mit dem Sport-Manager.