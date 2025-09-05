Haushaltspreise für Strom und Gas leicht gefallen

Das Liniendiagramm zeigt die Veränderung der Energiepreise und der Inflation in Österreich von Juli 2023 bis Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Energiepreise fallen zwischen Mitte 2023 und Mitte 2024 deutlich und erreichen einen Tiefpunkt von etwa minus 15 %. Bis Juli 2025 steigen sie wieder auf 4,3 %. Die Inflation bleibt im gleichen Zeitraum etwa stabil und liegt im Juli 2025 bei 3,6 %. Quelle: Energieagentur/Statistik Austria.