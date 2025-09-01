Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar

Vorstandsmitglieder sollen jetzt zahlen

Anfang Juni hatte bereits die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) einen Abschlussbericht veröffentlicht. Darin ist zu lesen, dass eine Meldung eines Triebwagenführers über ein Problem an der späteren Unfallstelle nicht weitergegeben worden sei. Noch am Vorabend des Unglücks hatte sich demnach ein Lokführer beim Fahrdienstleiter gemeldet und von Unregelmäßigkeiten an der späteren Unfallstelle berichtet. Danach hätten aber wieder Züge die Stelle passiert, ohne dass es eine weitere Meldung gegeben hätte. Nur durch Augenschein von außen seien die inneren Risse aber nicht feststellbar gewesen.