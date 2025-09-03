Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser

Riesiger Schuldenberg bei Grasser

Erst am Mittwochvormittag war bekannt geworden, dass Grasser auf einem Schuldenberg sitzt, der noch größer ist, als bisher bekannt war. Wie das Ö1-„Morgenjournal“ berichtete, bestehen Schulden in der Höhe von 34 Millionen Euro. 8,5 Millionen Euro davon schuldet er alleine den Finanzbehörden.