Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser

Dramatische Stunden um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (56): Der wegen der BUWOG-Affäre rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilte Ex-Politiker, der derzeit in der Justizanstalt Innsbruck einsitzt, musste völlig unerwartet notoperiert werden.
„Der Zustand war lebensbedrohlich“, schilderte sein langjähriger Anwalt Manfred Ainedter am Mittwochnachmittag. Nur durch das rasche Eingreifen der Ärzte konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach „Krone“-Informationen soll es sich um einen Darmverschluss oder um einen Darmbruch gehandelt haben.
„Es geht ihm noch nicht sehr gut“
Die Operation, die bereits zu Wochenbeginn durchgeführt wurde, verlief erfolgreich. Die Lebensgefahr sei gebannt, Grasser erhole sich in einem Spital. „Es geht ihm noch nicht sehr gut“, erklärte Ainedter.
Riesiger Schuldenberg bei Grasser
Erst am Mittwochvormittag war bekannt geworden, dass Grasser auf einem Schuldenberg sitzt, der noch größer ist, als bisher bekannt war. Wie das Ö1-„Morgenjournal“ berichtete, bestehen Schulden in der Höhe von 34 Millionen Euro. 8,5 Millionen Euro davon schuldet er alleine den Finanzbehörden.
Dazu kommen, wie am Dienstag berichtet, noch Steuerschulden für die Provision bei der Privatisierung der BUWOG und Schadenersatzzahlungen gegenüber dem Staat.
Haftantritt im Juni
Grasser war von 2000 bis 2007 Finanzminister der Republik, in seine Amtszeit fielen zahlreiche Privatisierungen und auch der Ankauf der umstrittenen Eurofighter. Nach jahrelangen Ermittlungen der Justiz, zahlreichen Einsprüchen von Grassers Anwälten und einem langjährigen Gerichtsverfahren wurde Grasser am 25. März 2025 vom Obersten Gerichtshof zu vier Jahren Haft verurteilt.
Am 2. Juni trat Grasser dann seine Haft in der Justizanstalt Innsbruck an und hat mittlerweile einen Antrag auf eine Fußfessel gestellt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.