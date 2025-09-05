Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Ein zweischneidiges Schwert

Fußball International
05.09.2025 07:47
(Bild: krone.at)
0 Kommentare

Österreich gegen Zypern – da wird eine Erinnerung an die Schulzeit wach. Als 12-jähriger Bub der erste Stadionbesuch mit dem Vater 1985 in Graz, Helden der Kindheit wie Toni Polster und Walter Schachner trafen beim 4:0. Bruno Pezzey dirigierte die Abwehr, Herbert Prohaska zog im Mittelfeld die Fäden. An den Kräfteverhältnissen zwischen Österreich und Zypern hat sich kaum etwas verändert: Rot-Weiß-Rot liegt in der Weltrangliste auf Platz 22, der Außenseiter vom östlichen Mittelmeer auf Rang 128 …

Ansonsten hat der heutige Fußball mit jenem vor 40 Jahren wenig gemeinsam. 1985 kamen gegen Zypern mit Werders Pezzey und Torinos Schachner zwei Legionäre zum Einsatz, 2025 stehen mit Alexander Schlager, Alessandro Schöpf und Nikolaus Wurmbrand überhaupt nur drei Akteure aus der heimischen Liga im Kader. Während in den 80er-Jahren zypriotische Gegner als Jausengegner abgestempelt wurden, befinden sich die Klubteams mittlerweile fast auf Augenhöhe.

Pafos qualifizierte sich für die Champions League, in der Fünfjahreswertung der UEFA liegen Wolfsberg-Bezwinger Nikosia & Co. als 17. nur noch zwei Positionen hinter Österreich. Europas Ligen rücken zusammen, Geld und Legionäre pushen schwache Adressen nach vorne. So wie den FC Pafos, bei dem bis auf zwei Zyprioten nur Ausländer engagiert sind. Ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht ein gelungener Schachzug, um im Europacup für Aufsehen zu sorgen, die Nationalteams kleinerer Länder werden auf längere Sicht jedoch darunter wohl massiv leiden.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
171.673 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
166.263 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
154.926 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1794 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1198 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Mehr Fußball International
Wirbel bei den Bayern
„Hat er überhaupt noch Spaß, den Job zu machen?“
„Krone“-Stopplicht
Ein zweischneidiges Schwert
Krone Plus Logo
ÖFB-Nationalteam
„Einen echten Einser gibt es seit Jahren nicht“
Es herrscht WM-Alarm!
„Historischer Tiefpunkt“: Presse zerreißt DFB-Elf
Emotionale Szenen
Gala! Messi verabschiedet sich mit Doppelpack
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf