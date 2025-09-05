Pafos qualifizierte sich für die Champions League, in der Fünfjahreswertung der UEFA liegen Wolfsberg-Bezwinger Nikosia & Co. als 17. nur noch zwei Positionen hinter Österreich. Europas Ligen rücken zusammen, Geld und Legionäre pushen schwache Adressen nach vorne. So wie den FC Pafos, bei dem bis auf zwei Zyprioten nur Ausländer engagiert sind. Ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht ein gelungener Schachzug, um im Europacup für Aufsehen zu sorgen, die Nationalteams kleinerer Länder werden auf längere Sicht jedoch darunter wohl massiv leiden.