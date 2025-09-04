Vorteilswelt
Jahresringe untersucht

So alt war der illegal gefällte Robin-Hood-Baum

Ausland
04.09.2025 16:50
Fachleute haben das Alter des illegal gefällten Robin-Hood-Baums ermittelt (Archivbild).
Fachleute haben das Alter des illegal gefällten Robin-Hood-Baums ermittelt (Archivbild).(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Im September 2023 war der wohl berühmteste Baum Großbritanniens über Nacht illegal gefällt worden. Die beiden Täter wurden kürzlich zu jeweils mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nun haben Fachleute untersucht, wie alt der Robin-Hood-Baum eigentlich war.

0 Kommentare

Die Organisation Historic England teilte mit, dass der Baum seit mindestens 100 bis 120 Jahren an seinem malerischen Ort in einer Senke in Northumberland gestanden sei. Demnach stamme er wahrscheinlich vom Ende des 19. Jahrhunderts. Das Alter hatten die Fachleute anhand der Jahresringe ermittelt. Der Baum hatte zwei Stämme, die sich nach ungefähr 30 bis 35 Jahren miteinander verbanden.

Der Bergahorn erlangte durch eine Szene im Hollywoodfilm „Robin Hood – König der Diebe“ mit Kevin Costner weltweite Berühmtheit. Er war anschließend ein beliebtes Fotomotiv. Bei der illegalen Aktion stürzte der ikonische Baum auf Reste des Hadrianswalls und beschädigte diesen. Dabei handelt es sich um einen römischen Bau aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, der vor Angriffen schützen und Handelswege kontrollieren sollte. Er ist heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Wie berichtet, wurden die beiden Täter, die den Baum gefällt hatten, zu jeweils mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Am Tag der Strafmaßverkündung ließ einer der beiden Männer ausrichten, es sei „leider nur eine betrunkene Dummheit“ gewesen. Der andere gab laut Richterin seinem Mitangeklagten die Hauptschuld und sagte, er habe sich nur mitschleifen lassen.

