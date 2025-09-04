So alt war der illegal gefällte Robin-Hood-Baum

Wie berichtet, wurden die beiden Täter, die den Baum gefällt hatten, zu jeweils mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Am Tag der Strafmaßverkündung ließ einer der beiden Männer ausrichten, es sei „leider nur eine betrunkene Dummheit“ gewesen. Der andere gab laut Richterin seinem Mitangeklagten die Hauptschuld und sagte, er habe sich nur mitschleifen lassen.