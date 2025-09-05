Vorteilswelt
Enorme Belastung

Was Kärntner Eltern pro Schulkind zahlen müssen

Kärnten
05.09.2025 08:00
Die Kosten für das Schuljahr pro Kind belasten die Geldbörsen der Eltern. Die AK Kärnten machte ...
Die Kosten für das Schuljahr pro Kind belasten die Geldbörsen der Eltern. Die AK Kärnten machte eine eigene Preisstudie.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Der Schulstart naht und damit beginnen auch die Sorgen mancher Eltern zu wachsen. Denn auch wenn mit dem Unterricht selbst zwar keine Kosten verbunden sind, sind die Ausgaben für Materialien deutlich angestiegen. 

0 Kommentare

Hefte, Stifte, Bücher und Co. – die lange Einkaufsliste zu Beginn eines Schuljahres ist für Eltern oftmals eine finanzielle Herausforderung. Mit rund 131 Euro pro Kopf ist Kärnten zusammen mit Wien und der Steiermark das Bundesland mit den höchsten Ausgaben zum Schulbeginn. Der Österreich-Schnitt liegt bei 126 Euro. Doch dann geht es mit den Kosten erst richtig los.

Porträt von Nina Loibnegger
Nina Loibnegger
Loading
Kärnten

